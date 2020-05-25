Советник Трампа заявил, что США первыми создадут вакцину от коронавируса
По словам Роберта О’Брайена, Соединенные Штаты поделятся препаратом со всем миром.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim? Stefani Reynolds, R4924_italyphotopress via www.im, White House, Silas Stein, Robert Michael
США первыми создадут вакцину от коронавируса, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Политик считает, что американские специалисты опередят в этом вопросе экспертов из других государств. Такое мнение он высказал в эфире телеканала NBC.
По его словам, Соединенные Штаты готовы «поделиться вакциной со всем миром», передает ТАСС. На какой стадии сегодня находится процесс разработки препарата, О’Брайен не уточнил.
Помощник Дональда Трампа добавил, что китайские хакеры предпринимают кибератаки американских университетов с целью похитить сведения о вакцине. Политик подчеркнул, что власти США не позволят представителям КНР получить секретные сведения подобным образом.
Зимой лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса появится до конца 2020 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге ищут добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса.
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