В Архангельской области паводок смыл с дороги автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. Хотя МЧС предупреждало водителей об опасности и вывесило запрещающие знаки, местный житель решил, что его внедорожник сможет проехать по воде, однако машину снесло бурным потоком. Спасателям пришлось добираться до машины вплавь. Никто не пострадал.

А на Кубани не смогли спасти водителя квадроцикла. Его также смыло бурным потоком. Местные жители организовали поисковую экспедицию, она продлилась всю ночь. Утром нашли тело мужчины.

Погода на юге России резко испортилась. В Сочи похолодало. Снегом завалило курорт «Роза Хутор». Метель разыгралась и в Адыгее. В предгорьях Кавказа повалены деревья, нарушено электроснабжение.

А поселок Молочный Мурманской области сейчас сравнивают с Венецией. Там затопило улицы. Вода стоит в подвалах и подбирается к первым этажам домов. Машины не едут, а плывут. Водители собираются пересесть на лодки. Люди жалуются, что местные власти и аварийные службы бездействуют и не торопятся откачивать воду.

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