6 женщин Прохора Шаляпина

Шесть женщин Прохора Шаляпина. Почему ни с кем из них артист не смог построить настоящую семью? Чем покорял своих любовниц Шаляпин? Почему до сих пор вспоминает бывших? И удастся ли канадской миллионерше приручить российскую звезду? Только в программе «Светская Хроника».

На первый взгляд эти женщины абсолютно разные. И по возрасту, и по социальному статусу, но все-таки кое-что их объединяет. В разное время все они состояли в отношениях с Прохором Шаляпиным.

Поэтессу Аллу Пеняеву Прохор встретил в самом начале своего творческого пути. Юноша, которого тогда звали Андрей Захаренков, только приехал в Москву из Волгограда. Ему не было и 20, а ей — за 50. Но разница в возрасте не помешала страстному роману.

Алла Пеняева: «Он мне подарил вторую молодость. Ревновала его до безумия, ревновала ко всем этим пустышкам. Такие флюиды от него исходят. Обалденные просто, ну я же влюблена была».

А женщина в ответ на ласки знакомила юное дарование с нужными людьми, оплачивала учебу в музыкальном училище и осыпала подарками.

«Для меня, конечно, в то время 50, 60, 150 тысяч долларов, да это все на хутор бабочек ловить», — рассказала поэтесса в интервью программе «Светская Хроника».

Но потом на горизонте появилась новая любовь. Снова на 28 лет старше.

Лариса Копенкина: «Он сказал, что увидел сумасшедшую женщину, которая все время хохочет».

За любовной сказкой Прохора и Лариса Копенкиной следила вся страна. Свадьба в дорогом ресторане, на которой гулял весь столичный бомонд, путешествия в экзотические страны, вечеринки на роскошных яхтах. Казалось, все мечты мальчика из Волгограда о шикарной жизни, наконец, сбылись.

«Мы как-то вот жили. Ругались, мирились. Причем все легко-легко. Ругались и легко мирились. Это был какой-то фейерверк, какой-то взрыв эмоций», — поделилась Лариса Копенкина.

Но спустя всего год после торжественной церемонии произошел не менее шумный развод. Прохор заявил, что все происходящее было пиар-ходом, а с Ларисой они просто хорошие друзья.

После расставания с Копенкиной Шаляпину захотелось новых ощущений. Он закрутил роман с ровесницей.

Анна Калашникова: «Мы вышли на такой высокий уровень, что за нами даже следила не только Россия, СНГ, Америка и различные страны Европы. Даже Япония. Они называли нас Brangelina russian version».

Модель сообщила, что беременна, пара собиралась пожениться после рождения ребенка. Счастье нарушил тест ДНК, который показал, что Прохор не является отцом мальчика. Певец не смог простить возлюбленной обмана.

Шаляпин: «Калашникова стала мне нести какую-то *****, понимаешь? Начала упрекать меня в чем-то, обвинять, пытаться взять за жабры».

Прохор горевал недолго и быстро нашел утешение в объятьях новой девушки. Татьяна была очарована звездой с первой встречи:

«У него такая энергетика бешенная идет. Прям он весь такой горячий мужчина. Я просто ему в рот смотрела».

Вскоре у них начался бурный роман, и горячий мужчина Прохор показал себя во всей красе.

Татьяна Гудзева: «В постели он больше нежный, он все для женщины. Женщина у него на первом месте, потом он. Да, была и страсть, конечно».

Татьяна вспоминает: за год, что они прожили вместе, было всякое. Девушка постоянно уличала возлюбленного в изменах, двусмысленные смс, странные переписки, фото других женщин в телефоне. Прохор явно не собирался хранить спутнице верность. Но та каждый раз прощала.

«Вот, допустим, с ним поругаешься. Потом он говорит: Тань, будешь конфетку? И вот что-то такое в нем детское и милое. И хочется взять, затискать, зацеловать и простить все на свете», — поделилась Татьяна.

Отношения закончились внезапно. По словам Гудзевой, певец в какой-то момент просто перестал приезжать домой. А потом она увидела по телевизору, как он обнимает другую.

Гудзева: «Он увидел какие-то перспективы в отношениях с Виталиной. Вдруг решил, что ему будут открыты все двери с ней».

Шаляпин и бывшая жена Армена Джигарханяна везде появлялись вместе. Выглядели счастливыми и строили планы.

Шаляпин: «Я думаю, что Виталина родит тройню в следующем году. Пойдем на рекорд. Затмим всех звезд, королей и королев в нашем шоу-бизнесе».

Но их мечтам не суждено было сбыться. В конце прошлого года Шаляпин и Виталина расстались.

Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка: «Просто какой-то период был, он прошел так».

Сейчас у Прохора новый роман. Он встречается с Татьяной Клаудией Дэвис, миллионершей из Канады. Артист делится: впервые задумался о настоящей семье:

«А что, я так и буду ха-ха, хи-хи по телевизору? Мне же тоже надо как-то пристраиваться, жить».

Но экс-подруги не разделяют его оптимизма.

Анна Калашникова: «Любовь на две страны, на два континента — это очень тяжело».

Татьяна Гудзева: «Она ему не подходит. Потому что только в шапито идти им выступать вместе, в цирк. Там нет никакой сексуальности, чтобы на них можно было приятно посмотреть, полюбоваться. Они разные. Она, знаете, как бизнесвумен, какой-то вот танк».

Шаляпин признается, что он по-прежнему близко общается со своими бывшими:

«Моя Аллочка, пусть ей там сейчас чуть больше 70, она наряжается в шикарные наряды каждый вечер. Она показывает мне видео, фото шлет».

И даже находясь в новых отношениях, порой вспоминает о старой любви:

«Мне ближе Ларочка по духу. Мне с ней более комфортно».

Лариса Копенкина: «Все девушки, которые у него появляются, я узнаю первая. Он со мной советуется, рассказывает».

Кажется, Прохор и сам запутался в своих дамах сердца. На ком в итоге остановить выбор — решать только ему. Но, учитывая страсть певца к публичности, мы наверняка сразу об этом узнаем.