В Минпросвещения рассказали о дате проведения ЕГЭ в России

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Перенос экзаменов произошел из-за сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией COVID-19.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

В этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется с проведения пробных экзаменов 29 и 30 июня. Об этом в понедельник заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Такое решение было принято исходя из эпидемиологической ситуации. Чтобы экзамены прошли успешно, требуется большая подготовительная работа: нужно проверить все системы видеонаблюдения, печати, сканирования. А главное — обеспечить безопасность в школах.

«Чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, уже могли себя безопасно чувствовать в аудиториях и в помещениях», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Планируется, что понятие «пробного экзамена» внесут в нормативную базу. Ну а старт основных госэкзаменов назначен на 3 июля. Школьники будут сдавать литературу, географию и информатику. Глава Минпросвещения отметил, что пробные ЕГЭ не повлияют на сроки приемной кампании в вузы. «Вторая волна» начнется 3 августа.

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