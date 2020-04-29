По мнению народных избранников Незалежной, иностранные лаборатории могут стать источником заражения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Закрыть все биологические лаборатории США на Украине потребовали депутаты Верховной рады. С заявлением о необходимости немедленно прекратить деятельность западных ученых, которые работают с опасными для человека патогенами выступили представители оппозиционной платформы «За Жизнь».

По их данным, на территории страны действует 15 военных американских биолабораторий. Депутаты считают, что они могут стать источником заражений, подчеркивая, что вспышки тяжелых заболеваний не раз происходили в тех местах, где расположены лаборатории.

В посольстве США на Украине все эти подозрения отвергают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек.

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