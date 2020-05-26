Международные эксперты расследуют происхождение COVID-19

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Пекин согласился сотрудничать с миссией, направленной ВОЗ в Китай.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения планирует направить в Китай миссию из международных экспертов. Они попытаются установить происхождение коронавируса. Пекин уже согласился сотрудничать. В самом Китае ситуация с коронавирусом относительно благополучная — за сутки всего 7 новых случаев заражения.

В Европе обстановка также стабилизируется. Сегодня стало известно, что знаменитый Венецианский кинофестиваль в этом году все же состоится. Он пройдет в запланированные сроки — со 2 по 12 сентября. Единственным «но» будет число участников: фильмов станет меньше из-за частичной приостановки кинопроизводства в мире.

А жители Барселоны наслаждаются отличной погодой. В Каталонии впервые после карантина открылись пляжи. Людей на них пока не так много. Раньше основную массу отдыхающих составляли туристы, сейчас — только местные жители. Пляжи стали доступны для посещения и на острове Майорка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия прошла пик распространения коронавируса.

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