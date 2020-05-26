«Она понимала, что разрушает семью»: Барабаш рассказал о несчастных браках

Четвертый брак Алексея Барабаша оказался самым коротким и оставил самый больной след в душе актера. Об этом он рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». На счету звезды экрана десятки ролей. Он играл, в том числе, таких известных личностей, как Александр I, Моцарт, Валерий Ободзинский. Его знают по фильмам Сталинград», «О чем говорят мужчины. Продолжение» и другим успешным проектам. Жизнь знаменитости за сценой оказалась не менее драматичной, чем судьбы многих его героев.

Первыми двумя женами Барабаша стали коллеги — Ольги Белинская и Наталья Бурмистрова. После двух неудачных браков он решил, что дамой его сердца должна быть женщина не из профессии. Но вскоре понял, что ошибся. Третья его супруга Юлия работала администратором в Доме кино. По словам актера, они существовали «в параллельных измерениях» и не понимали друг друга.

Тогда Алексей вновь обратил взор к актрисе. На съемках сериала «Мужчина во мне» он познакомился с Анной Здор. У них быстро возникла взаимная симпатия, которая переросла в сильное чувство. Впоследствии Барабаш упрекнул ее в том, что она вынудила его уйти из семьи.

«Она понимала, что разрушает чужую семью, но она влюбилась, и ей были неважны чувства других», — цитирует актера сайт Дни.ру.

Алексея не удержал даже появившийся в браке с Юлией сын Матвей. Впрочем, и сын Арсений от первого брака в свое время не остановил влюбчивого актера от новых романов. В союзе с Анной у него появилась дочь Варвара, но супруги прожили вместе лишь два года. И, как сегодня вспоминает Барабаш, это был один из самых трудных периодов в его жизни.

Позднее Здор обвиняла бывшего мужа в том, что он жил на две семьи и не платил алименты на содержание дочери. Актер заверил, что всегда помогал детям, а ситуацию с «двоеженством» объяснил чувством вины перед бывшей супругой.

В ходе интервью Барабаш упомянул, что фиаско в личной жизни, неудовлетворенность в работе и душевные метания заставляли его прикладываться к спиртному. Кроме того, по его словам, дурную роль сыграла наследственность.

«У меня были большие проблемы с алкоголем. Меня несколько раз „зашивали“. Моей душе было плохо, чего-то не хватало, возможно, любви. Может быть, меня не устраивали те роли, которые я исполнял. Надо, чтобы твоя жизнь тебя устраивала, надо стремиться к свету, а не к темноте», — сказал он в беседе с Корчевниковым.

В результате Алексею удалось побороть пагубную зависимость и обрести личное счастье. К моменту знакомства с нынешней возлюбленной Александрой Богдановой Барабаш пережил два инсульта. Он сразу сказал девушке, что у него проблемы со здоровьем, и это ее не оттолкнуло. Они нашли друг в друге родственную душу. Александра стала ангелом-хранителем Алексея. Они не расстаются уже два года. Самоизоляцию они приветствовали, как радостную возможность провести время вместе.

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