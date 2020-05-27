Роспотребнадзор озвучил новые правила для фитнеса после пандемии COVID-19
Посетители могут приходить на занятия без масок, а вот сотрудники центра должны быть и в масках, и в перчатках.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck; 5-tv.ru
Без маски, но по предварительной записи. Именно так можно будет посетить фитнес-клубы и бассейны на новом этапе смягчения самоизоляции, Роспотребнадзор опубликовал требования — это 16 пунктов.
Посетителям можно быть без средств защиты, а вот работникам, в том числе тренерам обязательны маски и перчатки. Остальные требования такие же, как во всех публичных местах: регулярная уборка, проветривание, обеззараживание воздуха, наличие санитайзеров.
А вот нормы по социальной дистанции в спортклубе — специфические:
- в общем зале, например, можно заниматься из расчета четыре квадратных метра на человека;
- на тренажерах быть не ближе полутора метров друг от друга;
- в бассейне посвободнее — на групповых занятиях один человек на пять квадратных метров площади зеркала воды, на дорожках и вовсе один на десять квадратов.
Чтобы регулировать поток посещений, Роспотребнадзор рекомендует вводить предварительную запись. Но любители спорта — люди дисциплинированные, им не привыкать.
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