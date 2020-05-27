Роспотребнадзор озвучил новые правила для фитнеса после пандемии COVID-19

Без маски, но по предварительной записи. Именно так можно будет посетить фитнес-клубы и бассейны на новом этапе смягчения самоизоляции, Роспотребнадзор опубликовал требования — это 16 пунктов.

Посетителям можно быть без средств защиты, а вот работникам, в том числе тренерам обязательны маски и перчатки. Остальные требования такие же, как во всех публичных местах: регулярная уборка, проветривание, обеззараживание воздуха, наличие санитайзеров.

А вот нормы по социальной дистанции в спортклубе — специфические:

в общем зале, например, можно заниматься из расчета четыре квадратных метра на человека;

на тренажерах быть не ближе полутора метров друг от друга;

в бассейне посвободнее — на групповых занятиях один человек на пять квадратных метров площади зеркала воды, на дорожках и вовсе один на десять квадратов.

Чтобы регулировать поток посещений, Роспотребнадзор рекомендует вводить предварительную запись. Но любители спорта — люди дисциплинированные, им не привыкать.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112