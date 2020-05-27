Варварство как главный почерк террористов в Сирии

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Еще много городов в САР, которым требуется серьезное восстановление после присутствия в них боевиков.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Следы присутствия террористов зачищают в Сирии. В стране еще много мест, где боевики запрещенных исламских организаций оставили после себя разруху и опустошение.

Не мало среди уничтоженных объектов - и школ. Куда до сих пор не могут вернуться дети.

Джебхат Ан Нусра* – запрещенная террористическая организация, следы пребывания которой здесь повсюду. Захватив небольшой город Каала Аль Мадик, бандиты первым делом превратили все общественные здания в штабы. Школа не стала исключением.

Станислав Григорьев передает из Сирии.

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