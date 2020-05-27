Варварство как главный почерк террористов в Сирии

Следы присутствия террористов зачищают в Сирии. В стране еще много мест, где боевики запрещенных исламских организаций оставили после себя разруху и опустошение.

Не мало среди уничтоженных объектов - и школ. Куда до сих пор не могут вернуться дети.

Джебхат Ан Нусра* – запрещенная террористическая организация, следы пребывания которой здесь повсюду. Захватив небольшой город Каала Аль Мадик, бандиты первым делом превратили все общественные здания в штабы. Школа не стала исключением.

Станислав Григорьев передает из Сирии.