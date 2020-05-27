Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам

Президент РФ Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания 26 мая по вопросам борьбы с паводками и пожарами в российских регионах.

Это произошло, когда лидер страны говорил о жителях России, которые в результате чрезвычайных ситуаций рискуют остаться без крыши над головой и порой даже расстаются с жизнью.

«Естественно, дело, когда человек лишается своего жилища, либо его жизнь находится в опасности… Давайте начнем работать! Я хочу послушать сначала доклад министра по чрезвычайным ситуациям…», — сказал Владимир Путин.

Подобная реакция президента России лишний раз подчеркивает, что глава государства искренне переживает за судьбу россиян, оказавшихся в критических ситуациях. Твердость решений лидера страны, направленных на помощь гражданам, не вызывает сомнений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин потребовал на федеральном и местном уровнях оказать помощь пострадавшим в ЧС.