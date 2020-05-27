Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам
Российский лидер указал на необходимость как можно оперативнее решить проблемы людей, которые пострадали от стихийных бедствий.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания 26 мая по вопросам борьбы с паводками и пожарами в российских регионах.
Это произошло, когда лидер страны говорил о жителях России, которые в результате чрезвычайных ситуаций рискуют остаться без крыши над головой и порой даже расстаются с жизнью.
«Естественно, дело, когда человек лишается своего жилища, либо его жизнь находится в опасности… Давайте начнем работать! Я хочу послушать сначала доклад министра по чрезвычайным ситуациям…», — сказал Владимир Путин.
Подобная реакция президента России лишний раз подчеркивает, что глава государства искренне переживает за судьбу россиян, оказавшихся в критических ситуациях. Твердость решений лидера страны, направленных на помощь гражданам, не вызывает сомнений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин потребовал на федеральном и местном уровнях оказать помощь пострадавшим в ЧС.
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