Под каким знаком зодиака рождаются миллиардеры?

Эксперты британского издания The UK Domain изучили обновленный список миллиардеров Forbes и сделали вывод — чаще других богачами становятся люди, рожденные под знаком зодиака Весы.

Результаты исследования аналитики основывают на анализе дней рождения 250 человек. Таким образом получилось, что 27 миллиардеров из списка — Весы.

Астрологи утверждают, что в этом нет ничего необычного. Весы обладают супер-способностью притягивать богатство. Также у этого знака всегда высока вероятность получения большого наследства от почивших родственников.

Однако у теории про «самых богатых Весов» есть и свои противники. Некоторые астрологи раскритиковали исследование The UK Domain за то, что бизнес-портал поставил едва ли не в самый конец своего списка Козерогов. А ведь этот знак зодиака считается самым трудолюбивым, амбициозным и сосредоточенным на карьере. Эти люди распоряжаются имуществом и деньгами грамотно и взвешенно.

Подтверждает данный факт то, что самым богатым человеком в мире является основатель компании Amazon Джефф Безос — и он Козерог.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы два знака зодиака, представителям которых всегда везет в лотерее.