Погоны? Пышногрудую Яну Кошкину не узнали в образе восточной красавицы — фото

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Алиса Старжевская
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Актриса сразила подписчиков в Instagram необычным и «дорогим» образом.

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Фото, видео: Instagram @yana_koshkina_official, @madam.photo

Известная актриса Яна Кошкина впечатлила фанатов новым снимком в Instagram. В кадре звезда предстала перед подписчиками в крайне необычном образе. Она позировала в черном корсете с откровенным декольте за обеденным столом. Перед ней в тарелке лежали яблоко и банан, причем не обычные, а переливающиеся золотом.

На руках у модели золотые перчатки. На ее плечах шикарные массивные «погоны», соединенные дизайнерским ошейником. Провокационный образ дополняет голливудский макияж: ярко-красная помада на губах, черные стрелки. Волосы знаменитости аккуратно собраны. На снимке Кошкина задумчиво смотрит в сторону, едва касаясь рукой подбородка.

Instagram @yana_koshkina_official

Подписчики отметили вкус фотографа и стилиста съемки, а также поспешили засыпать Яну комплиментами.

«Восточная красавица!»;

«Интересный образ, креативный у вас стилист»;

«Януся, это бомбяоооо!!!»

«Ага, секси!!! Я не мужчина, но тоже подсела, просто красивая женщина!!!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бюст Яны Кошкиной не поместился в кадр.

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