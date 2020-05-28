Сирийцы благодарны российским военным за очередную партию гумпомощи

Российские военные доставили очередную партию гуманитарного груза в Сирию. На этот раз конвой встречали в поселке Хаддадия. Там проживают более двух тысяч человек. Практически все семьи — многодетные.

Сельское хозяйство в регионе пришло в упадок после того, как там хозяйничали боевики. Сейчас люди голодают. Российские военные привезли самое необходимое — продуктовые наборы получили все жители поселка.

«Жизнь сложная здесь, ждем помощи и получаем ее от наших русских друзей. Семьи у нас большие. Только у меня три сына. Нам хотелось бы, чтобы вы приезжали чаще», — рассказала местная жительница Сейхам.

Помощь сейчас ждут и жители соседних деревень. Туда гумконвой отправится уже в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии впервые открыли движение по отрезку магистрали М-4, соединяющей самый отдаленный район со всей остальной страной.