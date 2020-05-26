Сирийцы благодарны российским военным за разблокирование трассы М-4
Конвоирование начали одновременно с двух сторон. Собрали всех желающих, составили колонну, которую возглавляли и замыкали БТР, «Тигры», «Рыси».
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Сирии впервые открыли движение по отрезку магистрали М-4, соединяющей самый отдаленный район со всей остальной страной. Всю войну дорога была закрыта и находилась под контролем боевиков. Передвигаться было опасно для жизни, и только сейчас благодаря российским военным трассу удалось восстановить.
Уже за первый день по дороге жизни, как ее уже назвали сами сирийцы, проехали сотни машин мирных жителей. Станислав Григорьев передает из Сирии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные из России и Сирии провели совместные учения в порту Тартус.
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