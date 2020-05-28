Как в Кремле отреагировали на данные о смертности врачей в России?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал, как в администрации главы государства относятся к данным о большой смертности среди врачей в России и как объясняют происходящее Владимиру Путину.

«Во-первых, я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых, вы говорите, что врачи сами подсчитывают смертность среди врачей. Я не понимаю, как это возможно», — резюмировал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что получить подробные разъяснения по вышеуказанной статистике правильнее всего будет в Минздраве. Именно это ведомство, по словам Дмитрия Пескова, аккумулирует данные о смертности.

Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ признал, что не имел предметного разговора с Владимиром Путиным на эту тему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России число выздоровевших от коронавируса вновь превысило число инфицированных.