Как в Кремле отреагировали на данные о смертности врачей в России?

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Василий Заика
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Дмитрий Песков рассказал, как в администрации президента воспринимают соответствующую статистику.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал, как в администрации главы государства относятся к данным о большой смертности среди врачей в России и как объясняют происходящее Владимиру Путину.

«Во-первых, я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых, вы говорите, что врачи сами подсчитывают смертность среди врачей. Я не понимаю, как это возможно», — резюмировал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что получить подробные разъяснения по вышеуказанной статистике правильнее всего будет в Минздраве. Именно это ведомство, по словам Дмитрия Пескова, аккумулирует данные о смертности.

Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ признал, что не имел предметного разговора с Владимиром Путиным на эту тему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России число выздоровевших от коронавируса вновь превысило число инфицированных.

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