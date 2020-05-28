Уникальная коллекция афиш разных лет обнаружена при демонтаже СКК в Петербурге

Уникальная коллекция афиш российских и зарубежных звезд эстрады разных лет обнаружена при разборке СКК «Петербургский», на месте которого планируется возвести новый спортивный комплекс.

Как рассказала 5-tv.ru пресс-секретарь компании «СКА Арена», реализующей этот проект, Ольга Рудакова, ранее коллекция нигде на балансе не числилась, ее просто собирали работники СКК. Плакаты были развешаны в двух рабочих коридорах снесенного ныне здания, зрители не имели возможности видеть их.

«Как мы будем дальше с ними поступать, мне сейчас сказать сложно, но учитывая, что это действительно совершенно уникальная история, там плакаты разных годов, и 80-х, и 90-х, будем думать. Конечно, ее хочется сохранить, и конечно хочется, чтобы определенная преемственность была у сооружений… Возможно, это будет какой-то исторический павильон…» — сказала пресс-секретарь «СКА Арены».

По словам Ольги Рудаковой, сейчас проектировщикам и дизайнерам, которые разрабатывают новый проект, поставлена задача найти применение скульптурам и барельефам, демонтированным в старом СКК.

«Поэтому, я думаю, какую-то общую концепцию мы найдем» — заключила Рудакова.

Оценить находку 5-tv.ru попросил эксперта — главного специалиста аукционного дома «Плюшкин» Алексея Шуршакова. По его мнению, найденные вещи, несомненно представляют интерес, поскольку коллекционерам всегда интересны киноафиши, афиши концертов и спортивных мероприятий. Что касается стоимости плакатов, то здесь нужно рассматривать каждый в отдельности. На цену влияет все — чья это афиша, какому мероприятию она посвящена, когда оно проходило.

«Ценовые планки они абсолютно разные. От тысячи рублей до несколько десятков тысяч могут быть. Все зависит от редкости, от состояния», — пояснил Шуршаков.

По его словам, афиша иллюзиониста Дэвида Копперфильда может стоить на аукционе от десяти тысяч рублей, а самым интересным и дорогим может оказаться плакат группы Prodigy. Цену раритета специалист назвать затруднился, но заметил, что на старте его смело можно выставлять на аукционе за 10-12 тысяч, а дальше цена может увеличиться в несколько раз.