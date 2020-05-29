Внучка Боярского покорила фанатов «большими глазами»
21-летняя Екатерина выложила в Instagram весьма пикантный снимок.
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Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina
Внучка именитого российского актера, народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина — кумир современной молодежи. Эта 21-летняя девушка не просто умна и талантлива, но и чертовски привлекательна!
На сей раз фолловеров пленило свежее фото звезды в Instagram, сделанное в «домашнем» стиле. В кадре — девушка позирует в сексуальном белоснежном бюстгальтере, выразительно подчеркивающем все ее пикантные формы. Вместо подписи к публикации — загадочные символы в виде горящей лампы и отражающей свет Луны.
При этом, неясно что больше привлекло внимание фанатов — ее огромные и выразительные глаза или пикантные формы. Мнения разделились, но едины они лишь в одном — «неповторима и прекрасна».
Пройти мимо такой прекрасной леди было нельзя: фанаты буквально завалили юную барышню комплиментами, раз от раза напоминая, как искренне любят красотку.
«Ты же моя маленькая девочка! Ну, какая милаха!»
«Неповторимая, бесподобная, лучшая!»
«Катюш, прекрасные глаза! А какие большие! Обожаю!» — обращались к Боярской подписчики.
Екатерина Боярская появилась на свет 28 ноября 1998 года, в счастливом браке сына народного артиста Михаила Боярского бизнесмена Сергея и его супруги Екатерины. Большую популярность девушка обрела не в раннем возрасте, как это обычно происходит, а лишь в 2019 году: 18 ноября юную Екатерину пригласили поучаствовать в ежегодном бале от издания Tatler.
О юношеских годах, а также личной жизни красотки из Intagram сегодня почти ничего не известно. Звезда лишь признавалась, что недавно избавилась от сложных отношений и позволила себе насладится спокойной жизнью. Как следует из публикаций в соцсети Боярской, она активно сотрудничает с модными фотографами. Также девушка не раз заявляла, что планирует связать карьеру с музыкой и кинематографом. Для этого она успешно занимается на музыкальных инструментах, а нередко ходит на пробы.
Ранее 5-tv.ru показал архивное фото Екатерины Боярской в образе девушки из аниме.
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