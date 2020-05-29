«Ходить не могу»: Лидия Федосеева-Шукшина получила серьезную травму

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина получила серьезную травму, в результате чего сегодня ей сложно самостоятельно передвигаться по квартире и заботиться о себе самой, пишет KP.RU.

Ужасный инцидент произошел буквально на днях, в преддверии встречи именитой актрисы с любимой внучкой Анной Трегубенко. 81-летняя звезда перенервничала из-за очередного скандала с разделом имущества, отправилась на кухню попить воды и успокоиться, вышла из спальни и вдруг — потеряла создание и упала. На громкий звук тут же прибежала дочь Лидии Ольга и вызвала маме "скорую помощь".

«В семь утра вышла водички попить, ступила на кухню и грохнулась. Упала прямо на копчик. Ходить не могу, лежать не могу, стоять не могу, сидеть не могу. Вот такой ушиб сильный. Сзади все болит…», — цитирует издание телефонный разговор с внучкой раздосадованной бабушки.

Известно, что квартирный вопрос в семье Шукшиных не могут разрешить ни звездные адвокаты, ни сами владельцы имущества вот уже несколько лет. В частности, супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной — музыкант Бари Алибасов — недавно стал единственным собственником большой московской квартиры артистки.

Певец настаивает, что любимая лично подписала бумагу о дарении ему жилплощади. В свою очередь, дочь Лидии Ольга считает, что это — банальная провокация. По мнению родственницы звезды, супруг просто воспользовался беспомощностью ее мамы, отвел к нотариусу и заставил подписать «правильные бумажки». В настоящее время обе стороны судятся за исключительное право на жилище.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, кому выгоден передел имущества Лидии Федосеевой-Шукшиной.