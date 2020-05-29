Бил или изменял? Супруга Бари Алибасова-младшего подала на развод

Супруга Бари Алибасова-младшего Виолетта Гришина объявила о разводе с сыном именитого музыканта. О том, что именно послужило причиной конфликта и почему Виолетта так долго решалась поставить точку в этих отношениях звезда рассказала в беседе со Starhit.

По словам девушки, они с супругом живут порознь уже несколько месяцев, но никак не могут официально оформить развод. Причина тому — сам Бари.

«Девять месяцев, будучи сильно обиженным на меня или даже на себя за допущенные слабости и глупости, Бари старался мстить и усложнять жизнь. Например, не подписывал важных документов, которые необходимы после рождения ребенка. О материальной или моральной поддержке не было и речи», — пояснила Гришина.

Она также добавила, что никогда не обижалась на подобные действия со стороны избранника и уж тем более не планировала мстить ему. Виолетта вовремя осознала, что важно сосредоточиться на совершенствовании личной жизни. И именно это, по ее мнению, повлияло на сегодняшние отношения между супругами.

«Сейчас Бари начал активно принимать участие в жизни ребенка, интересоваться, просить фото. Он искренне извинился за все, и мы решили остаться в нормальных человеческих отношениях. Хотя развод он пока дать не готов», — пояснила собеседница издания.

Instagram @vittagrishina

В заключение Гришина добавила, что несмотря на позицию Алибасова-младшего лично написала заявление на развод в Калининграде. Правда, спустя несколько недель выяснилось, что делу ход не дали. Почему — доподлинно неизвестно.

А вот московский суд принял документы и пообещал разобраться с этой проблемой как можно скорее. Тем более, что на кону еще более важные вопросы: с кем будет жить маленькая дочь знаменитостей Амелия, как делить имущество и сколько алиментов Бари будет обязан платить экс-супруге.

«На алименты тоже подала: все-таки материальная ответственность должна быть на обоих родителях. Хочу, чтобы Бари тоже был мотивирован на заработок, как и я. Правда, из-за пандемии дело движется очень медленно. Надеюсь, что в скором времени все вопросы с браком, который фактически распался еще 1,5 года назад, будут решены», — резюмировала Виолетта.

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