Путин подписал указ о проведении Парада Победы и салюта 24 июня

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Нюра Незванова
Срочная новость 11

Российский лидер объявил 24 июня нерабочим днем.

Путин подписал указ о проведении Парада Победы и салюта 24 июня

Фото: Известия / Александр Казаков

Тема:
День Победы

Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня, согласно постановлению президента, объявлен нерабочим днем.

Документ опубликован на сайте Кремля

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