Путин подписал указ о проведении Парада Победы и салюта 24 июня
Российский лидер объявил 24 июня нерабочим днем.
Фото: Известия / Александр Казаков
Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня, согласно постановлению президента, объявлен нерабочим днем.
Документ опубликован на сайте Кремля
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