Песков рассказал, когда намерен сбрить бороду

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Сергей Зеленский
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Шестилетняя дочь официального представителя Кремля и титулованной фигуристки Татьяны Навки Надежда также потребовала «вернуть прежний облик папы».

Песков рассказал, когда намерен сбрить бороду

Фото: Известия / Алексей Майшев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду, отросшую за время лечения от коронавируса.

«Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом — и де-факто, и де-юре», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на одном из федеральных каналов.

Официальный представитель Кремля признал, что за время лечения похудел, «но борода — это компенсирует».

Песков подчеркнул, что как только выйдет «на работу в офис, борода сразу исчезнет».

При этом ранее, со слов супруги пресс-секретаря главы государства Татьяны Навки, их шестилетняя дочь Надежда также потребовала «вернуть прежний облик папы».

12 мая стало известно о госпитализации Дмитрия Пескова с COVID-19. По его словам, первые симптомы коронавируса он почувствовал во время самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. Вместе с представителем Кремля в больницу попала его супруга. 25 мая Татьяна Навка сообщила, что ее мужа выписали из больницы, но еще неделю он пробудет дома. Затем Дмитрий Песков поделился опытом борьбы с коронавирусом.

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