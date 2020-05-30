Видео с места стрельбы на Хорошевском шоссе в Москве
По предварительным данным, в результате инцидента ранен один человек.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места стрельбы, произошедшей на Хорошевском шоссе на севере Москвы. По предварительным данным, возле метро «Беговая», неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Как стало известно 5-tv.ru. травмы получил один человек. Предварительно, злоумышленник ранил женщину в ногу.
Информация о происшествии уточняется. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания молодых людей в подмосковном Чехове устроили стрельбу во время проводов своего товарища в армию. Соседи вызвали на место происшествия полицейских. Приехавшего на вызов правоохранителя нарушители хватали за маску и лицо, а также угрожали выложить видео с ним в соцсети, называя себя «блогерами».
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