Видео с места стрельбы на Хорошевском шоссе в Москве

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 12

По предварительным данным, в результате инцидента ранен один человек.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места стрельбы, произошедшей на Хорошевском шоссе на севере Москвы. По предварительным данным, возле метро «Беговая», неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Как стало известно 5-tv.ru. травмы получил один человек. Предварительно, злоумышленник ранил женщину в ногу.

Информация о происшествии уточняется. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания молодых людей в подмосковном Чехове устроили стрельбу во время проводов своего товарища в армию. Соседи вызвали на место происшествия полицейских. Приехавшего на вызов правоохранителя нарушители хватали за маску и лицо, а также угрожали выложить видео с ним в соцсети, называя себя «блогерами».

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