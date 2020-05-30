Видео с места стрельбы на Хорошевском шоссе в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места стрельбы, произошедшей на Хорошевском шоссе на севере Москвы. По предварительным данным, возле метро «Беговая», неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Как стало известно 5-tv.ru. травмы получил один человек. Предварительно, злоумышленник ранил женщину в ногу.

Информация о происшествии уточняется. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания молодых людей в подмосковном Чехове устроили стрельбу во время проводов своего товарища в армию. Соседи вызвали на место происшествия полицейских. Приехавшего на вызов правоохранителя нарушители хватали за маску и лицо, а также угрожали выложить видео с ним в соцсети, называя себя «блогерами».