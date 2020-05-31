Астролог оценила шансы Прилучного и Муцениеце остаться вместе
Марина Мещерская отметила, что в жизни, как и на экране, Прилучный человек волевой и доминирующий.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Не даром 2020 год — високосный. Помимо всеобщей напасти в виде пандемии, он ознаменовался громкими разводами пар, которые раньше были для всех эталоном идеальной семьи. Такая беда пришла и в дом актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Однако, по мнению астролога Марины Мещерской, у этих влюбленных есть шансы остаться вместе. Об этом она рассказала 5-tv.ru.
«Что касается Прилучного и Агаты. Здесь все значительно более приятно. Да, Прилучный — действительно, человек сильный, волевой, желающий доминировать и быть активным. Самое интересное, что в своих ролях он, как правило, играет самого себя: человека активного. И у них с Агатой очень неплохая совместимость. И как раз в их случае, я надеюсь, что и этот момент они переживут. Просто нужно притереться», — рассказала Мещерская.
О разводе звездная пара объявила в феврале 2020 года. До этого супруги переживали сложный период в отношениях, но поклонники до последнего надеялись, что все обойдется. После громкой новости о решении разойтись начались скандалы. Муцениеце обвиняла Прилучного в рукоприкладстве, а также в том, что он выгнал ее на улицу в разгар пандемии. Актер в ответ отмалчивался, а саму Агату начали обвинять в пиаре на теме развода. Тогда звезда посмеялась и попросила осведомленных прислать ей миллионы, заработанные на разводе с Прилучным. Сходиться, вопреки прогнозам астролога, актеры пока явно не собираются.
Как писал ранее 5-tv.ru, стала известна дата первого слушания по делу о разводе Прилучного.
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