Видео: водитель из Нальчика устроил скоростные «покатушки» по Петербургу
Любитель экстремальной езды попался автоинспекторам на проспекте Юрия Гагарина в нетрезвом состоянии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich; МВД СПб
Молодой водитель из Нальчика устроил скоростные «покатушки» по Петербургу. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе главка МВД Северной столицы, в сети на днях был опубликован видеоролик, снятый из салона Volkswagen Polo. На кадрах видно, как автомобиль мчится по городским магистралям с явным превышением установленной скорости — 150-200 километров в час.
Автоинспекторы в кратчайшие сроки установили личность водителя и передали информацию нарядам дорожно-патрульной службы. Вскоре 22-летний любитель экстремальной езды был задержан на проспекте Юрия Гагарина. Помимо непристегнутого ремня безопасности, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.
Автомобилист был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого дело будет направлено в суд. Лихачу грозит до двух лет лишения водительских прав и крупный штраф. Максимальное наказание за выявленные нарушения правил дорожного движения предусматривает пожизненное аннулирование водительского удостоверения.
В полиции подчеркнули, что реакция за деяния, которые угрожают жизни и здоровью граждан, остается максимально жесткой и безотлагательной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стритрейсеров, устроивших гонки в Петербурге, доставили в полицию.
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