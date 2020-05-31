Видео: водитель из Нальчика устроил скоростные «покатушки» по Петербургу

Молодой водитель из Нальчика устроил скоростные «покатушки» по Петербургу. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе главка МВД Северной столицы, в сети на днях был опубликован видеоролик, снятый из салона Volkswagen Polo. На кадрах видно, как автомобиль мчится по городским магистралям с явным превышением установленной скорости — 150-200 километров в час.

Автоинспекторы в кратчайшие сроки установили личность водителя и передали информацию нарядам дорожно-патрульной службы. Вскоре 22-летний любитель экстремальной езды был задержан на проспекте Юрия Гагарина. Помимо непристегнутого ремня безопасности, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

Автомобилист был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого дело будет направлено в суд. Лихачу грозит до двух лет лишения водительских прав и крупный штраф. Максимальное наказание за выявленные нарушения правил дорожного движения предусматривает пожизненное аннулирование водительского удостоверения.

В полиции подчеркнули, что реакция за деяния, которые угрожают жизни и здоровью граждан, остается максимально жесткой и безотлагательной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стритрейсеров, устроивших гонки в Петербурге, доставили в полицию.