МИА «Россия сегодня» потребовала от США наказать полицейских, распыливших газ в журналиста

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Светлана Александрова
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Корреспондент РИА Новости в США Михаил Тургиев пострадал в ходе акции протеста в Миннеаполисе.

МИА «Россия сегодня» потребовала от США наказать полицейских, распыливших газ в журналиста

Фото: Reuters / Lawrence Bryant

МИА «Россия сегодня» потребовала от американских властей расследовать действия полиции в Миннеаполисе, где против корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева был применен слезоточивый газ. В распространенном пресс-службой агентства заявлении подчеркивается, что полицейские целенаправленно направили газ на журналиста, несмотря на то что он показал им удостоверение представителя прессы.

«МИА „Россия сегодня“ требует от американских властей тщательного расследования этого противоправного действия полицейских, нарушающих не только американские законы о свободе слова и информации, но и международный нормы, по которым журналисты защищены от насилия», — говорится в заявлении.

Агентство также требует, чтобы по результатам расследования виновные в преступлении против российского корреспондента «были привлечены к ответственности и понесли справедливое наказание».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на инцидент в Миннеаполисе отреагировал МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали «неприемлемым» использование правоохранительными органами США любых спецсредств против представителей СМИ.

Акции протеста, в ходе которых пострадал российский журналист, вспыхнули в США после жестокого задержания полицией в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда, которое привело к его смерти. Демонстрации и погромы с требованием «прекратить убивать черных» происходят в разных городах США.

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