Семья именитого композитора Игоря Крутого — образец добрых, честных, открытых и теплых отношений между супругами и детьми. Пользователи сети не раз отмечали, что его жена Ольга сумела организовать пространство так, чтобы наследники и звездный избранник чувствовали себя максимально комфортно в любой ситуации.

Так, Крутая ни разу не упрекнула мужа за бесконечные гастроли и жизнь на несколько городов. В это время она всю себя отдавала воспитанию детей и саморазвитию. Игорь же не раз признавался, что Ольга — его поддержка, опора и просто лучшая женщина на свете.

Бытует мнение, что от большой и красивой любви рождаются прекрасные дети. И наглядное тому подтверждение — дочь Игоря и Ольги — Александра. В сети 16-летнюю девушку уже окрестили «второй Софи Лорен» за прекрасные внешние данные, пишет »Дни.ру».

А под последним постом супруги композитора в Instagram звездного ребенка и вовсе завалили комплиментами, отмечая, что она — «божественное создание».

Instagram @olgakroutoi

«У Саши такая природная красота!!! Держитесь, мальчишки!!!»

«Просто само очарованье! Глаз не отвести!»

«Александра — идеальная девушка! Ну как в такую не влюбиться?» — откликались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети активно обсуждают кольцо на руке юной дочери Игоря Крутого.