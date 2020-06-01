За неполную уплату алиментов будет грозить уголовная ответственность

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Карина Бернтгольц
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Соответствующие поправки в законопроекты подготовил Минюст России.

За неполную уплату алиментов будет грозить уголовная ответственность

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Административную и уголовную ответственность в России планируют ввести за неполную выплату алиментов. Соответствующие поправки в законодательство подготовило Министерство юстиции РФ.

Как пишет ТАСС, изменения о введении ответственности за частичную оплату алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей коснутся 5.35.1 КоАП. Ответственность К за неуплату алиментов «в размере, установленном решением суда или нотариально удостоверенным соглашением», прописана и в проекте нового КоАП, в статье 9.3 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Кроме того, нововведения затронут статью 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Таким образом, изменения подразумевают введение наказаний не только за невыплату алиментов, как было ранее, но и за неполную их уплату.

В Минюсте отметили, что совершенствование законодательства нацелено на «создание дополнительной мотивации должников к добровольному, своевременному и полному исполнению судебных актов, в том числе о взыскании алиментов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек.

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