Погодные сюрпризы: первый день лета Салехард встретил снегом — видео
Жители региона поспешили запечатлеть на камеру, как в июньский день с неба падают снежинки.
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Фото, видео: PA Images, Instagram @evgeny_kuzhilev, @d.lebedev2? ВКонтакте @Андрей Мосиенко
Первый день лета Салехард встретил снегом. Жители города стали свидетелями, как утром в июньский день с неба падали снежинки и запечатлели увиденное на камеру. Кадры появились в социальных сетях.
Как пояснил руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин в интервью РИА Новости, такие погодные сюрпризы — не редкость для Салехарда. В начале лета не первый раз выпадает снег — впрочем, покров не успевает образоваться, из-за плюсовой температуры снежинки моментально таят.
«Снег выпал и уже растаял, снежный покров не успел образоваться. Такое последние годы случается в начале лета», — пояснил Артем Кошкин.
Он добавил, что предстоящее лето, как ожидается, станет теплее, чем обычно.
«Летом, как и на большинстве территорий России — особенно европейской части, мы ожидаем среднюю температуру воздуха выше нормы», — рассказал метеоролог, отметив, что «настоящее лето» обычно приходит на Ямал ближе ко второй половине июня.
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