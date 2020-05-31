Снова холод? Какая погода ожидается со 2 июня в европейской части России

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Василий Заика
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В Гидрометцентре озвучили прогноз на ближайшие дни.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал, какая погода ожидается со 2 июня в европейской части страны. По словам специалиста, общий температурный фон будет на 5-6 градусов ниже нормы.

«Холодная погода повсеместно на европейской территории. Ко вторнику на 5-6 градусов ниже нормы», — сказал синоптик.

Роман Вильфанд добавил, что погода «сделает» исключение только для жителей юго-востока европейской территории. На протяжении следующей недели в этой части страны будет довольно тепло.

«Астраханская, Волгоградская области, Калмыкия, Ставрополье — здесь теплая погода, 26-31 градус», — отметил Роман Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дачники в Подмосковье из-за ливней оказались заблокированными в домах.

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