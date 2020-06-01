Более 600 тысяч школьников уже приняли участие в конкурсе «Большая перемена»

Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии онлайн-фестиваля в честь Международного дня защиты детей заявил, что в конкурсе «Большая перемена» уже приняли участие более 600 тысяч школьников.

«Прекрасный конкурс „Большая перемена“ идет в России уже несколько месяцев, хочу поздравить участников — нас уже более 600 тысяч», — цитируют Сергея Кириенко «Известия».

Государственный деятель отметил, что вскоре стартует второй этап мероприятия, в ходе которого учащиеся будут решать практические задачи, специально подготовленные российскими компаниями.

Конкурс «Большая перемена» начался 28 марта. В мероприятии могут участвовать ученики восьмых-десятых классов. Регистрация желающих открыта до 23 июня. Конкурсанты после дистанционного этапа с мотивационными заданиями и работы с кейсами в октябре встретятся в очном финале.

Организаторы предполагают, что в полуфиналы выйдут порядка шести тысяч школьников. Ожидается, что финал смогут выйти 1200 участников. Победителями конкурса станут 300 учащихся восьмых и девятых классов, а также 300 десятиклассников.

В качестве награды за победу ученики десятых классов получат по одному миллиону рублей, а учащихся восьмых и девятых классов удостоят премии в 200 тысяч рублей. Эти деньги могут быть потрачены на оплату учебы, ипотеки или стартапа. Все без исключения финалисты получат путевки в образовательный центр «Артек».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники начинают борьбу за миллион рублей на образование.