В Кремле прокомментировали заявление о причастности РФ к беспорядкам в США
По словам Дмитрия Пескова, в Москве внимательно наблюдают за происходящим.
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Фото, видео: REUTERS/Eduardo Munoz
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами прокомментировал заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности России к беспорядкам в стране.
По словам представителя Кремля, в Москве внимательно следят за происходящим в Соединенных Штатах.
«Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США, но то, что там происходит, является внутренним делом этой страны, мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Массовые протесты и беспорядки начались в США после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Одному из стражей порядка, который встал мужчине коленом на шею, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам в США.
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