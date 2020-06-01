Всероссийский «Выпускной вечер 2020» может состоятся в очном формате — Минпросвещения
Выступая на онлайн-фестивале «Большая перемена», глава ведомства объяснил, чем обусловлено данное решение.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что выпускной для школьников в 2020 году, скорее всего, состоится в очном формате. Об этом государственный деятель сообщил во время проведения онлайн-фестиваля «Большая перемена».
«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», — подчеркнул Кравцов.
В числе прочего, министр заявил, что текущая ситуация с распространением коронавируса в целом по стране позволяет начать детский отдых с 1 июля. В данном конкретном случае речь идет об официальном открытии федеральных оздоровительных центров и летних школьных лагерей.
По словам эксперта, дети смогут отдыхать в привычном формате при условии, что к 1 июля эпидемиологическая ситуация все также будет стабильна. Единственное изменение, которое, возможно, будет введено, — сокращение смен в лагерях с 21 до 14 дней.
В конце мая 2020 года в Минпросвещения заявляли о необходимости отложить все массовые мероприятия в школах и вузах на фоне нестабильной ситуации с COVID-19. В частности, предполагалось провести всероссийский «Выпускной вечер» 27 июня посредством видеосвязи. Равно, как это было сделано на праздник последнего звонка.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и как пройдет всероссийский выпускной в вузах страны.
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