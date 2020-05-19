Министерство просвещения: Детские лагеря отдыха могут открыться с 1 июля

Министерство просвещения рекомендует начать летнюю детскую оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, однако смены в лагерях сделать короче. Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Янина Голубева на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Если мы говорим о начале кампании с 1 июля, мы можем говорить о том, что возможна организация летних смен не в полноценном виде — не 21 день, а, допустим, 14», — цитирует Голубеву ТАСС.

По ее словам, с учетом сложившейся ситуации с распространением коронавируса принять детей в этом году будут готовы около 33,4 тысячи организаций.

«Мы планировали в этом году охватить организованным отдыхом около семи миллионов детей в 45 с лишним тысячах организаций отдыха и оздоровления. Но, с учетом сложившейся ситуации, готовы будут к открытию в этом году только 33 347 организаций, из них 2 214 стационарных», — уточнила Голубева.

Кроме того, чтобы занять детей, которые не смогут попасть в летние лагеря, министерство совместно с педагогическими вузами разработало специальные программы — так называемые онлайн-смены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за эпидемии коронавируса начало Единых госэкзаменов для выпускников российских школ перенесено с 8 июня на более поздний срок, а формат проведения ЕГЭ в этом году будет изменен. Экзамены для тех, кто заканчивает девятый класс, в этом году отменены.