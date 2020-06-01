Очередной сеанс связи: о чем Путин и Трамп говорили по телефону?

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Виктория Андреева
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Известно, что инициатором звонка была американская сторона.

Очередной сеанс связи: о чем Путин и Трамп говорили по телефону?

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Днем 1 июня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По информации, размещенной на официальном сайте Кремля, инициатором звонка был глава Белого дома.

В ходе переговоров были затронуты сразу несколько общественно важных тем. В частности, российский лидер поздравил Трампа с успешным запуском космического корабля Crew Dragon 30 мая, который доставил двух астронавтов на борт Международной космической станции (МКС). В свою очередь, американский лидер отметил, что настроен на взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере в ближайшем будущем.

Безусловно, не остался в стороне и нефтяной вопрос. Главы ведущих стран мира обсудили и проанализировали текущее положение дел на рынке «черного золота» в рамках реализации соглашений сделки ОПЕК+.

«Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен», — говорится в сообщении.

В числе прочего, Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о намерении провести саммит «Большой семерки» (G7) при обязательном участии российской стороны. Ожидается, что приглашения на конференцию также получат лидеры Республики Корея, Индии, а также Австралии.

В заключении главы России и США условились вести открытый диалог в сфере стратегической стабильности стран, а также отметили важность реализации мер доверия в военной области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп организовали телефонные переговоры с целью обсудить текущую ситуацию с COVID-19 в странах и в целом по миру.

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