«Полет не во сне, а наяву»: Глюкоза показалась поклонникам после бани

Певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, порадовала подписчиков в сторис Instagram любопытным кадром. Сделан он, судя по антуражу, в бане. На нем артистка предстала без макияжа и фильтров: на голове у нее банное полотенце, слегка покрасневшая кожа сияет и лоснится после процедур.

«Полет не во сне, а наяву», — подписала снимок Глюкоза.

Instagram @glukozamusic

В последнее время в сети наметился тренд на естественность. Певица уже баловала поклонников фото без мейкапа. Она призналась, что теперь часто делает маски для лица и старается поддерживать свою физическую форму. А когда у певицы нет времени на тренировки, она принимает контрастный душ, который помогает улучшить кровообращение.

Instagram @glukozamusic

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Глюкоза использовала своего мужа в качестве тренажера. Судя по выражению лица Александра Чистякова, он не возражал.