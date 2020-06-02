«Полет не во сне, а наяву»: Глюкоза показалась поклонникам после бани
Певица выложила фото своего разгоряченного лица без макияжа и фильтров.
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Фото, видео: Instagram @glukozamusic
Певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, порадовала подписчиков в сторис Instagram любопытным кадром. Сделан он, судя по антуражу, в бане. На нем артистка предстала без макияжа и фильтров: на голове у нее банное полотенце, слегка покрасневшая кожа сияет и лоснится после процедур.
«Полет не во сне, а наяву», — подписала снимок Глюкоза.
В последнее время в сети наметился тренд на естественность. Певица уже баловала поклонников фото без мейкапа. Она призналась, что теперь часто делает маски для лица и старается поддерживать свою физическую форму. А когда у певицы нет времени на тренировки, она принимает контрастный душ, который помогает улучшить кровообращение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Глюкоза использовала своего мужа в качестве тренажера. Судя по выражению лица Александра Чистякова, он не возражал.
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