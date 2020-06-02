Коленопреклоненная Америка: Трамп в бункере, Байден в толпе протестующих

Сейчас президенту США Дональду Трампу нужно решать внутренние проблемы страны. Волна беспорядков накрывает все новые американские города. В понедельник вечером комендантский час объявлен уже в Нью-Йорке, но полиции и армии народный гнев пока не подавить. Месть за убийство афроамериканца превратилась в массовые погромы.

Дональд Трамп потребовал от местных властей быть жестче и арестовывать всех нарушителей. О ситуации в Штатах — Александр Тетрашвили.

Национальная гвардия и полиция США начали стрелять на поражение. Место действия — Луисвилль, штат Кентукки. Стражам порядка показалось, что в руке у демонстранта пистолет. И его застрелили.

А так этой ночью выглядела столица: центр Вашингтона погрузился во тьму. Президентская охрана отключила у Белого дома подсветку и увела Дональда Трампа с семьей в укрепленный бункер.

Протестующие, впрочем, не пытались прорваться к резиденции главы государства. Вместо этого они подожгли старинную церковь, расположенную напротив.

Епископальная церковь святого Иоанна — одна из старейших в Америке, ей больше двухсот лет. Она же ближе всего к Белому дому — до его ограды две минуты пешком. Именно в этих стенах молились практически все президенты США, начиная с Джеймса Мэддисона, автора Конституции. Минувшей ночью сюда пришли демонстранты и попытались сжечь исторический памятник.

Казалось бы — кощунство и вандализм. Но Джо Байден, кандидат в президенты от демократов, нашел время, чтобы поддержать протестующих и попозировать с ними для фото. Разгневав тем самым Трампа: он теперь пишет в Twitter, что за беспорядками в Штатах стоят некие зловещие помощники Байдена.

Скорее похоже, что демонстранты не щадят никого. Чаще всего ограничиваются грабежами. А если владельцы бизнеса пытаются вступиться за свою собственность — что ж, тем хуже для них. Эту пожилую женщину избили за то, что она заперла на ключ дверь, перед грабителями. А здесь участники протестов и вовсе напали на бездомного! У него отобрали и попытались сжечь его единственную собственность: матрас!

Большая часть страны пылает. Комендантский час объявлен в столице и еще более чем в сорока городах. На помощь полиции отправлены резервисты Пентагона. Но Штаты стремительно погружаются в еще больший хаос.

В эпицентре протестов, городе Миннеаполис, в толпу митингующих едва не врезался грузовик. Водителя — вытащили из кабины, избили и сдали полиции. Выяснилось, что за рулем был даже не американец, а украинец, Богдан Вечирко, уроженец Винницы, ветеран ВСУ, который приехал сюда на заработки. Непонятно что и кому он захотел доказать. Возможно, посмотрел по сторонам и решил, что тут тоже начался Майдан. Действительно — очень похоже. В 2014-м в Киеве на Майдане на колени ставили бойцов «Беркута».

В современной Америке сообщество чернокожих требует коленопреклонения вообще от всех белых — и чтобы каялись, за «долгие годы расизма». Некоторые даже выполнили это требование. Но беспорядки все равно не утихают.