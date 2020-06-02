Охлобыстин подколол Пригожина и артистов, попросивших господдержки

На скандал вокруг артистов, попросивших господдержки, отреагировал Иван Охлобыстин. Актер, режиссер, сценарист, писатель и телеведущий в одном лице написал саркастичный пост, посвященный Иосифу Пригожину и певице Валерии.

Как писал 5-tv.ru, российские знаменитости подали заявления на получение выплат в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на работника в размере 12 тысяч рублей. Одобрение на выплаты, в частности, получили Дима Билан, Николай Басков и Регина Тодоренко. Всех попросивших выплаты оправдал Иосиф Пригожин. Продюсер начал кампанию в сети по защите «лишенных средств к существованию» артистов. На этой почве он рассорился с осмеявшим его музыкантом Сергеем Шнуровым и другими коллегами по цеху.

«Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим! Господь наш Иисус Христос заповедал нам прощать все, включая глупость. Кто без греха? Я иногда такие дикости вытворяю, что на их фоне моя духовная сестра Валерия, невинное, чистое дитя! — написал на своей странице Охлобыстин. — Иосифу только спасибо можно сказать, что борется за права всего актерского цеха, включая стриптиз. Кто-то ведь должен отстаивать конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро».

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Подписчики актера разделили его мнение и похвалили за тонкий юмор.

«За что я вас люблю, Иван, так это за сарказм!»;

«Иван Иванович, почему мне так смешно, блин»;

«Очень тонко! Иван, вы потрясающий!» — написали в комментариях.

К слову, сам Пригожин тоже подал заявку на выплаты от своей компании «Гуд Фуд Стайл», которая занимается ресторанным бизнесом. До этого он не раз говорил, что вынужден выдавать зарплаты сотрудникам из личных накоплений. В ФНС обнаружили, что часть сотрудников его компании с марта была уволена, поэтому в выплате предпринимателю отказали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шнуров высмеял артистов, попросивших помощи из госбюджета.