Эколог объяснил причину ужасных последствий разлива топлива в Норильске

Локализация разлившихся 20 тысяч тонн дизельного топлива в районе Норильска представляется практически невозможной из-за особенностей грунта, а именно условий вечной мерзлоты. Об этом рассказал эколог Андрей Фролов.

«Весной и летом, когда это все (мерзлота. — Прим.ред.) начинает таять и выпадают осадки, оно начинает течь. Локализовать гораздо сложнее, происходит перетекание этого мазутного пятна в ближайшие речки», — пояснил он.

Специалист отметил, что если бы разлив топлива произошел в средней полосе России, то оно разложилось бы за три-четыре года, поскольку это природный продукт, и катастрофических последствий может не наступить.