Эколог объяснил причину ужасных последствий разлива топлива в Норильске
Если бы подобное ЧП произошло в центральной полосе России, то экологической катастрофы можно было избежать.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Локализация разлившихся 20 тысяч тонн дизельного топлива в районе Норильска представляется практически невозможной из-за особенностей грунта, а именно условий вечной мерзлоты. Об этом рассказал эколог Андрей Фролов.
«Весной и летом, когда это все (мерзлота. — Прим.ред.) начинает таять и выпадают осадки, оно начинает течь. Локализовать гораздо сложнее, происходит перетекание этого мазутного пятна в ближайшие речки», — пояснил он.
Специалист отметил, что если бы разлив топлива произошел в средней полосе России, то оно разложилось бы за три-четыре года, поскольку это природный продукт, и катастрофических последствий может не наступить.
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную.
По предварительным данным, причиной повреждения днища резервуара могло стать проседание свайного грунта. Следователи возбудили уголовное дело, власти Красноярского края ввели режим ЧС межмуниципального уровня. В компании «Норникель» предположили, что ЧП могло спровоцировать таяние грунтов вечной мерзлоты.
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