Найк Борзов рассказал о дочери от брака с бэк-вокалисткой Меладзе

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Алиса Старжевская
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Рок-музыкант поведал о своей личной жизни.

Найк Борзов рассказал о дочери от брака с бэк-вокалисткой Меладзе

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Рок-музыкант и автор хита «Лошадка» Найк Борзов не любит распространяться о своей личной жизни, но недавно он решил открыть завесу тайны и рассказать про дочку и бывшую жену.

В интервью «Экспресс газете» музыкант сообщил, что у него есть 16-летняя дочь Виктория, которая родилась от брака с певицей Русланой Еремеевой. Артистка одно время работала бэк-вокалисткой у Валерия Меладзе. Еремеева не только поет песни, но и сочиняет их, что и стало причиной того, что Борзов влюбился в Еремееву.

«В Руслану я влюбился в 1995 году, после того, как услышал ее музыку. То есть сначала влюбился в песни, а потом уже в нее», — признался 48-летний музыкант.

По словам певца, даже после развода с Еремеевой им удается поддерживать хорошие отношения. На данный момент Руслана работает педагогом по вокалу, но это не единственное ее поприще. Женщина также открыла в себе талант психолога и, по словам Борзова, «помогает людям справиться с внутренними проблемами посредством музыки».

Найк Борзов сообщил, что сейчас он состоит в отношениях с девушкой Юлией, которая не является публичной личностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом браке актера Кирилла Сафонова, который рухнул в одночасье после десяти лет брака.

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