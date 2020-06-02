«Он посмотрел мне в глаза и выстрелил»: продюсер Sputnik о кровавой драме у Белого дома

Продюсер издания Sputnik Николь Руссел подробно рассказала за что и при каких обстоятельствах американские полицейские выстрелили в нее несколько раз из травматического оружия.

Журналистка утверждает, что все произошло возле Белого дома в США около 6:30 по североамериканскому восточному времени. Руссел прибыла на место, где проходили протесты, чтобы наилучшим образом осветить проблему в СМИ.

«Там было много полицейских. Нам сообщили, что скоро прибудет и национальная гвардия. Там была парковая полиция, была тайная полиция, была военная полиция и много бойцов других подразделений», — пояснила Николь.

По ее словам, собравшиеся на митинг люди вели себя довольно спокойно и старались не провоцировать правоохранителей. Говоря иначе — все они пришли просто высказать свою позицию, не стремясь громить магазины или жечь машины, как это делали другие протестующие.

«И вдруг большая группа, около сотни полицейских, стала бежать и отталкивать протестующих. Я начала вести репортаж, подобралась близко к полицейской линии, чтобы снять, как людям распыляют газ прямо в лицо, снять, как люди храбро подходят к полицейской линии и говорят: „Мы мирные демонстранты. У нас подняты руки. Не стреляйте!“», — вспоминала Руссел.

В то же время с противоположной стороны к демонстрантам подбиралась другая группа полицейских, выстроившихся в плотную колонну.

«Я все время повторяла: „Я — пресса. У меня есть значок“. А они продолжали смотреть на меня, и в какой-то момент я оказалась слишком близко к полицейскому. Я сказала, что я — журналист, а он сказал: „Отойди“. И когда я отходила назад, повторяя, что я — журналист, представитель военной полиции, глядя мне в глаза, направил на меня оружие, заряженное резиновыми пулями», — пояснила продюсер Sputnik.

Сию же секунду Николь почувствовала резкую боль в теле. Оказалось, что в нее стреляли несколько раз. В частности, сегодня у нее порядка семи кровоподтеков и синяков от пуль на правом боку и еще несколько — на ногах.

«В какой-то момент полицейский с большим щитом толкнул меня на землю и придавил. Мне помог один из протестующих. Мой коллега продолжал вести трансляцию. Я думала, что меня защитит удостоверение журналиста», — продолжала рассказ Руссел.

Продюсер также добавила, что вскоре к Белому дому прибыла и конная полиция. Не щадя никого, правоохранители ставили лошадей на дыбы, тем самым запугивая и отталкивая присутствующих.

«Все происходило до наступления комендантского часа. Было очень много нападений: они стреляли резиновыми пулями, кидали световые гранаты, которые были очень громкими, пускали слезоточивый газ. Было совершено много нападений на журналистов», — подытожила Николь.

Известно, что продюсер Sputnik ни единственная пострадавшая от неправомерных действий американских полицейских в отношении представителей прессы.

Так, несколько дней назад полицейские США применили слезоточивый газ в отношении корреспондента издания РИА Новости Михаила Тургиева. Сотрудник СМИ оказался в эпицентре событий, освещая протесты в Миннеаполисе. В связи с вопиющим инцидентом руководство МИА «Россия сегодня» обратилось к американскому правительству с требованием расследовать это дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что действия сотрудников полиции США осудили в ООН, МИД России, посольстве РФ в Америке, а также в Госдуме.