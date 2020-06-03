Первые туристы прибыли в пансионаты в российских регионах
Открывают свои двери санатории в Сочи, Анапе, Геленджике и в Минеральных водах.
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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru
Российские регионы постепенно выходят из режима ограничений. Первые туристы уже прибыли в пансионаты и дома отдыха Кубани и Ставрополья. Пока что это 48 человек из Московской, Брянской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.
С 1 июня открылись шесть санаториев в Минеральных водах. Еще 27 — в Сочи, Анапе, Геленджике. Санитарные требования к персоналу и отдыхающим по-прежнему строгие. Это соблюдение безопасной дистанции, средства индивидуальной защиты, дезинфекция помещений. За выполнением предписаний пристально следят представители Роспотребнадзора.
С сегодняшнего дня в Калужской области возобновляют работы магазины непродовольственных товаров, площадь которых меньше 400 квадратных метров. При этом маски и перчатки пока остаются обязательными.
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