В Брянской области малоимущим и многодетным семьям раздают птицу и скот

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Первую партию такой живой помощи уже получил безработный отец шестерых детей.

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Фото, видео: ТАСС / Andreas Franke, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новые меры поддержки нуждающихся в период пандемии освоили в Брянской области. Малоимущим и многодетным семьям волонтеры бесплатно раздают домашнюю птицу и скот. Первую партию такой живой помощи уже получил безработный отец шестерых детей. Пользу от натурального хозяйства уже успели оценить и на Кузбассе — в этом регионе в рамках соцпомощи всем нуждающимся раздают цыплят. Корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин с подробностями в репортаже.

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