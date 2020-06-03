В Брянской области малоимущим и многодетным семьям раздают птицу и скот
Первую партию такой живой помощи уже получил безработный отец шестерых детей.
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Фото, видео: ТАСС / Andreas Franke, 5-tv.ru
Новые меры поддержки нуждающихся в период пандемии освоили в Брянской области. Малоимущим и многодетным семьям волонтеры бесплатно раздают домашнюю птицу и скот. Первую партию такой живой помощи уже получил безработный отец шестерых детей. Пользу от натурального хозяйства уже успели оценить и на Кузбассе — в этом регионе в рамках соцпомощи всем нуждающимся раздают цыплят. Корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин с подробностями в репортаже.
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