Создатель брендов «Довгань» и «Смак» объявлен в международный розыск

Создатель брендов «Довгань» и «Смак» Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск. Предприниматель обвиняется в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

5 июня в суде будет рассматриваться вопрос о заочном аресте Германа Лиллевяли. Бизнесмен является фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В 1995 году Герман Лиллевяли стал основателем ЗАО «Ликомп холдинг». Предприятие занималось развитием российских брендов «Довгань» и «Смак», а также деятельностью в сфере финансовых услуг.

В 2013 году предприниматель стал главой холдинга GL Financial, который позиционировался им как «финансовый бутик» — инвесторами были медийные люди. По данным издания «Коммерсантъ», в уголовном деле против бизнесмена фигурирует ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей.

В настоящий момент Герман Лиллевяли находится за границей. По последней информации — на Кипре.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге организатора концертов Джигана и Орбакайте обвинили в мошенничестве.