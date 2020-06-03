Создатель брендов «Довгань» и «Смак» объявлен в международный розыск
Германа Лиллевяли обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Фото: Glassetmanagement.ru
Создатель брендов «Довгань» и «Смак» Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск. Предприниматель обвиняется в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.
5 июня в суде будет рассматриваться вопрос о заочном аресте Германа Лиллевяли. Бизнесмен является фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
В 1995 году Герман Лиллевяли стал основателем ЗАО «Ликомп холдинг». Предприятие занималось развитием российских брендов «Довгань» и «Смак», а также деятельностью в сфере финансовых услуг.
В 2013 году предприниматель стал главой холдинга GL Financial, который позиционировался им как «финансовый бутик» — инвесторами были медийные люди. По данным издания «Коммерсантъ», в уголовном деле против бизнесмена фигурирует ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей.
В настоящий момент Герман Лиллевяли находится за границей. По последней информации — на Кипре.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге организатора концертов Джигана и Орбакайте обвинили в мошенничестве.
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