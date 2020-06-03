Внеплановая проверка нагрянет на ТЭЦ «Норникеля» из-за утчеки топлива
Генпрокуратура поручила Роспотребнадзору в Красноярском крае тщательно изучить обстоятельства, которые привели к экологической катастрофе.
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Фото, видео: ТАСС / Денис Кожевников, YouTube @Телеканал Северный город Норильск
Генеральная прокуратура РФ поручила управлению Роспотребнадзора Красноярского края провести внеплановую проверку на ТЭЦ-3 на промышленной площадке акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) в Норильске из-за разлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов.
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Возбуждено уголовное дело по статье о «порче земли».
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