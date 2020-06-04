Видео: Ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Чеченскую Республику
Порядка 200 тысяч жителей региона остались без электроснабжения в результате разгула стихии.
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Фото, видео: ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire, vk.com/golos_dagestan
Ливень, град и шквалистый ветер до 30 метров в секунду обрушились 3 июня на Чеченскую Республику. В результате разгула стихии повалены деревья, рекламные щиты, кровли домов, повреждены линии электропередачи и газопроводы.
Из-за неблагоприятных погодных условий почти 200 тысяч жителей Чечни остались без электроснабжения. В Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах по решению «Чеченэнерго» объявлен режим повышенной готовности. Отмечается, что аварийные бригады будут работать до полного устранения последствий урагана.
Похожая ситуация сложилась и в соседней Ингушетии. В республике от разгула стихии пострадали социальные учреждения и жилые дома. Жители практически всего региона остались без света и воды. В городах Назрань, Сунжа, Карабулак, Магас, а также в Назрановском и Сунженском районах повалены деревья, с домов сорваны крыши, подтоплены здания и территории.
По данным регионального МЧС, неблагоприятные погодные условия продлятся до 4 июня. Информации о погибших и пострадавших на момент публикации материала не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что начало лета для жителей Белгородской области обернулось погодными катаклизмами.
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