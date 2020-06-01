Сорванные крыши домов и гигантские капли града: На Белгород обрушился ураган
Кадрами с места событий очевидцы поделились в социальных сетях.
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Фото, видео: Instagram @belgorod01, @kuchinskiilia
Начало лето для жителей Белгородской области обернулось погодными катаклизмами. 1 июня на регион обрушился сильный ураган. Из-за порывов ветра в отдельных районах даже сорвало крыши с домов. Деревья гнулись под сильным вихрем, в небе летали различные предметы. В таких погодных условиях не только пешеходам, но и водителям было двигаться невыносимо.
Путь преграждал не только ураган, но и град. Капли размером с огромные ледяные горошины били по стеклам и оставались на дорогах. Очевидцы запечатлели произошедшее на камеру. Они призвали жителей области быть осторожнее на улице и по возможности оставаться дома. К такому началу июня население было, мягко говоря, не готово.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Салехарде в первый день лета выпал снег.
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