Сорванные крыши домов и гигантские капли града: На Белгород обрушился ураган

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Карина Бернтгольц
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Кадрами с места событий очевидцы поделились в социальных сетях.

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Фото, видео: Instagram @belgorod01, @kuchinskiilia

Тема:
Погода

Начало лето для жителей Белгородской области обернулось погодными катаклизмами. 1 июня на регион обрушился сильный ураган. Из-за порывов ветра в отдельных районах даже сорвало крыши с домов. Деревья гнулись под сильным вихрем, в небе летали различные предметы. В таких погодных условиях не только пешеходам, но и водителям было двигаться невыносимо.

Путь преграждал не только ураган, но и град. Капли размером с огромные ледяные горошины били по стеклам и оставались на дорогах. Очевидцы запечатлели произошедшее на камеру. Они призвали жителей области быть осторожнее на улице и по возможности оставаться дома. К такому началу июня население было, мягко говоря, не готово.

Instagram @belgorod01

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Салехарде в первый день лета выпал снег.

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