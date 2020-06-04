Арестован начальник цеха норильской ТЭЦ, откуда произошел разлив топлива

Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, задержанного накануне по делу об утечке 20 тысяч тонн дизельного топлива, и отказавшегося давать показания. Об этом сообщил прокурор города Владимир Большунов.

«4 июня 2020 года Норильским городским судом рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ № 3 АО „НТЭК“ <…> Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 дней», — пояснил он.

Ранее сегодня ведомство возбудило уже четвертое уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов после аварии. Дело возбуждено о халатности за несвоевременное информирование о ЧП. Ранее были возбуждены дела по статье о «порче земли», о «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнении вод».

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную.