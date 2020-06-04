Звезду «Отпетых мошенников» Гарика Богомазова выгоняют на улицу с шестимесячным ребенком

Экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов буквально оказался на улице вместе с шестимесячным ребенком, после того, как родная сестра артиста Евгения в тайне приватизировала квартиру.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, женщина зарегистрировала жилплощадь музыканта в Петербурге на свое имя, а после подала в суд с требованием выписать родственника и его семью. О случившемся Богомазов узнал только, когда получил повестку с просьбой явиться на заседание.

Супруга 44-летнего музыканта Виктория в беседе с 5-tv.ru призналась, что поведение близких людей артиста ее шокирует. По словам женщины, сестра Гарика в последнее время часто устраивала скандалы и настаивала на выселении. На каком конкретно основании родственнице удалось приватизировать квартиру — доподлинно неизвестно.

«Иск мы еще не получили почему-то. Но получили определение о начале процесса по почте, что очень странно. На связь она не выходит, трубки не берет. Мамин телефон выключен. Ситуация повторяется. Что происходит с мамой — не понятно», — пояснила Виктория.

Собеседница 5-tv.ru отметила, что предварительное слушание состоится 27 июля 2020 года в закрытом формате в Приморском суде Санкт-Петербурга.

«Мы так понимаем, что какие-то интриги продолжает человек плести. Потому что Гарик был все это время дома, и она могла бы ему просто иск отдать. Очень интересно, как так может быть. Ну, познакомимся с материалами дела, узнаем», — подытожила супруга артиста.

Известно, что история с выселением семьи Гарика Богомазова длится вот уже который месяц. Квартира, которую требует освободить сестра музыканта, изначально принадлежала его родителям. Сам артист был в ней прописан с 1979 года. Мама Богомазова в настоящий момент проживает в Москве. Нередко Гарик приезжает к родственнице, чтобы помочь, ввиду ее плохого здоровья. На ситуацию женщина повлиять никак не может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарику Богомазову приходится подрабатывать таксистом из-за безденежья.