Бывший солист «Отпетых мошенников» работает таксистом из-за безденежья

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Василий Заика
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Гарику Богомазову пришлось переступить через себя и стать ближе к народу.

Бывший солист «Отпетых мошенников» работает таксистом из-за безденежья

Фото: Instagram @garik_bogomazov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов начал работать таксистом из-за финансовых проблем. Пандемия коронавируса в России внесла свои коррективы в гастрольные графики артистов, многие из которых временно остались без концертов. В условиях непростой ситуации певцу пришлось переступить через себя и «пойти в народ».

Помимо прочего, Гарик Богомазов пытается решить вопросы по алиментам с бывшей женой Юлией. Женщина пытается взыскать с него задолженность при помощи судебных приставов.

Родная сестра знаменитости Евгения тайно приватизировала квартиру родителей в Петербурге и теперь через суд пытается выписать брата с ребенком из жилища.

Instagram @garik_bogomazov

Друг Гарика Богомазова Юрий в интервью Starhit.ru рассказал, что артист нарочно пустил слух о семейных неурядицах.

«Это какая-то чушь про его сестру. Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе… Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать», — сказал Юрий.

Супруга Гарика Богомазова Виктория в беседе с 5-tv.ru рассказывала, что брат и сестра находятся в довольно непростых отношениях. Жена бывшего солиста «Отпетых мошенников» утверждает, что Евгения не дает артисту общаться с матерью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участника «Отпетых мошенников» Богомазова выгнала на улицу родная сестра.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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