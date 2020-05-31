Бывший солист «Отпетых мошенников» работает таксистом из-за безденежья
Гарику Богомазову пришлось переступить через себя и стать ближе к народу.
Фото: Instagram @garik_bogomazov
Экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов начал работать таксистом из-за финансовых проблем. Пандемия коронавируса в России внесла свои коррективы в гастрольные графики артистов, многие из которых временно остались без концертов. В условиях непростой ситуации певцу пришлось переступить через себя и «пойти в народ».
Помимо прочего, Гарик Богомазов пытается решить вопросы по алиментам с бывшей женой Юлией. Женщина пытается взыскать с него задолженность при помощи судебных приставов.
Родная сестра знаменитости Евгения тайно приватизировала квартиру родителей в Петербурге и теперь через суд пытается выписать брата с ребенком из жилища.
Друг Гарика Богомазова Юрий в интервью Starhit.ru рассказал, что артист нарочно пустил слух о семейных неурядицах.
«Это какая-то чушь про его сестру. Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе… Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать», — сказал Юрий.
Супруга Гарика Богомазова Виктория в беседе с 5-tv.ru рассказывала, что брат и сестра находятся в довольно непростых отношениях. Жена бывшего солиста «Отпетых мошенников» утверждает, что Евгения не дает артисту общаться с матерью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участника «Отпетых мошенников» Богомазова выгнала на улицу родная сестра.
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