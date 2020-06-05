Супруг Тамары Миансаровой побил изводившего ее тестя актера Николая Чиндяйкина

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Валентин Черников
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Вдовец звезды советской сцены до сих пор убежден, что певица получила от жизни гораздо меньше, чем заслуживала.

Супруг Тамары Миансаровой побил изводившего ее тестя актера Николая Чиндяйкина

Фото: РИА Новости / Виктор Ахломов

Сценический успех Тамары Миансаровой не принес ей легкую и беззаботную жизнь. Об этом рассказал «Экспресс газете» ее последний — четвертый супруг Марк Фельдман. Музыкант прожил с прославленной певицей 40 лет вплоть до ее смерти в 2017 году, и за эти годы не раз вставал на защиту жены.

«Тамара заслуживала гораздо больше, чем имела. Но она была не боец. Ей нужен был человек, который бы отстаивал ее интересы. И так вышло, что рядом оказался я», — рассказал Фельдман.

Марк и Тамара познакомились в 1975 году. К тому времени он знал и любил ее песни. В ее репертуаре была масса шлягеров, которые поют и сегодня: «Первые шаги (Топ-топ)», «Черный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Давай никогда не ссориться», «Я тебя подожду» и многие другие. Когда артистка приезжала в родной город Фельдмана — Винницу, он дарил ей цветы на концертах. В 1979-м Миансарова пригласила уже на тот момент своего мужа в коллектив на замену. К тому моменту он окончил музыкальное училище по классу скрипки.

К тому моменту Тамара работала в Донецкой филармонии. Миансарова с ансамблем отправилась на гастроли в Кисловодск, где ей предложили место в местной филармонии. Она согласилась. Но работа там не заладилась. Должность директора учреждения в ту пору занимал Василий Ешенко, отец первой жены актера Николая Чиндяйкина Натальи. По словам Фельдмана, он оказался ужасным человеком и не давал Тамаре спокойно работать. Вскоре произошел поворотный случай в карьере супругов.

«Один киевский поэт предложил Тамаре на полгода поехать с выступлениями по нашим кораблям, которые несли службу за границей. Через какое-то время я зашел к Ешенко: „Василий Игнатьевич, не пришел ли нам вызов?“ — „Давно пришел. Но я положил его под сукно“. Говорили, что он взяточник. Видимо, и от нас ждал денег», — вспомнил Марк.

В кабинете у директора разыгралась ссора. Кончилось тем, что муж певицы избил чиновника.

«У Ешенко на столе стоял старый немецкий телефон. И я этим аппаратом стал бить его по голове. Его счастье, что на голове был берет, который смягчил удары», — рассказал Фельдман.

От уголовного дела скрипача спасли связи в милиции. Он отделался штрафом в десять рублей. Миансарова с супругом поняли, что переезд в Кисловодск был ошибкой. Они перебрались в Москву. Но и там певице долгое время приходилось обивать пороги. Ей не давали аппаратуру и музыкантов. В результате опять-таки помогли связи.

С деньгами у артистов все оказалось еще труднее. Миансарова обратилась за помощью к Иосифу Кобзону, но тот в долг не дал. Помогла Алла Пугачева — тогда возлюбленная Виталия Кретюка, который раньше работал у Тамары музыкальным руководителем коллектива. Молодая певица как раз продала машину и одолжила нужную сумму.

Сама Миансарова никогда не отказывала знакомым в помощи и хлопотала в кабинетах чиновников за всех, кроме себя. Поэтому в памяти близких и коллег она осталась не только замечательной артисткой, но и человеком с большой буквы.

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